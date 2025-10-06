DEUTZ Aktie News: DEUTZ gibt am Montagmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 9,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,4 Prozent auf 9,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,35 EUR aus. Bei 9,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 196.761 DEUTZ-Aktien.
Bei 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,80 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,84 EUR am 19.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 59,11 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,155 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,90 EUR angegeben.
Am 07.08.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 518,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
