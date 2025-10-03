DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Vormittag nordwärts

DEUTZ im Blick

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 9,38 EUR nach oben.

Das Papier von DEUTZ konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 9,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 37.958 Stück.

Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,19 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,90 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,546 EUR im Jahr 2025 aus.

