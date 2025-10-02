DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Donnerstagnachmittag zu

Kurs der DEUTZ

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 9,32 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 9,32 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 475.790 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 6,71 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 156,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,155 EUR je DEUTZ-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,90 EUR angegeben.

DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 518,10 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,546 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

