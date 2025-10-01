DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

DEUTZ im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 9,18 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 9,18 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,22 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 636.148 Stück.

Bei 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 8,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 152,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,90 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,546 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum

DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch - Was Anleger im Blick behalten sollten

Spannende Aktie - Deutz steigt ins Drohnengeschäft ein