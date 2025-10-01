DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von DEUTZ zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 9,07 EUR nach oben.

Das Papier von DEUTZ konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,07 EUR. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 9,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,91 EUR. Zuletzt wechselten 332.732 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 8,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 10,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,546 EUR je Aktie aus.

