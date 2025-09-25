DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 8,86 EUR.

Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 8,86 EUR nach. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,76 EUR nach. Bei 8,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 591.475 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 143,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

