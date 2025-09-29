DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 8,83 EUR abwärts.

Die DEUTZ-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 8,83 EUR abwärts. In der Spitze büßte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,83 EUR ein. Bei 8,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 41.683 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 142,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,155 EUR belaufen. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 518,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,546 EUR im Jahr 2025 aus.

