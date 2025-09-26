DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Montagnachmittag südwärts
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 8,89 EUR ab.
Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 8,89 EUR ab. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 8,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 567.870 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.
Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,546 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
