Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren
Profil
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Kursplus

29.09.25 09:29 Uhr

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von DEUTZ zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 9,03 EUR zu.

Das Papier von DEUTZ konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,03 EUR. Bei 9,10 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.605 DEUTZ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 10,19 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 59,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 07.08.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. DEUTZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,546 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
