DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagvormittag in Grün

So entwickelt sich DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 9,30 EUR.

Das Papier von DEUTZ legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 9,30 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,34 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 9,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.616 DEUTZ-Aktien.

Bei 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,94 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 60,86 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,90 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Erreichtes Ziel eröffnet neues Potenzial

Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten

Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum