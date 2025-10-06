DAX24.431 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.879 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,16 +1,2%Gold3.957 +1,8%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight
18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Profil
So bewegt sich DEUTZ

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Kurseinbußen

06.10.25 16:10 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 9,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,38 EUR -0,03 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 9,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,35 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 358.409 DEUTZ-Aktien.

Am 08.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,85 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,84 EUR am 19.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 144,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,155 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 518,10 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
