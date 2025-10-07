DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von DEUTZ
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 9,29 EUR.
Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 1,5 Prozent auf 9,29 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 128.191 DEUTZ-Aktien.
Bei 9,95 EUR markierte der Titel am 08.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 6,59 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 3,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,62 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,155 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.
Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
