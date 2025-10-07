DAX24.401 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1667 -0,4%Öl65,32 -0,3%Gold3.958 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Aktien von LVMH und Kering profitieren von Hochstufung Aktien von LVMH und Kering profitieren von Hochstufung
Deutsche Telekom-Aktie steigt: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026 Deutsche Telekom-Aktie steigt: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
DEUTZ im Blick

DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von DEUTZ

07.10.25 12:06 Uhr
DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 9,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,31 EUR -0,06 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 1,5 Prozent auf 9,29 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 128.191 DEUTZ-Aktien.

Bei 9,95 EUR markierte der Titel am 08.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 6,59 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 3,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,62 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,155 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten

Deutz: Erreichtes Ziel eröffnet neues Potenzial

Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen