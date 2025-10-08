DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag im Aufwind
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 9,38 EUR.
Um 09:07 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 9,38 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,32 EUR. Bisher wurden heute 44.232 DEUTZ-Aktien gehandelt.
Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 3,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,90 EUR.
Am 07.08.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 518,10 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR in den Büchern standen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Datum
Rating
Analyst
10.09.2025
DEUTZ Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025
DEUTZ Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025
DEUTZ Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025
DEUTZ Kaufen
DZ BANK
24.07.2025
DEUTZ Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
