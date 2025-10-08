DAX24.473 +0,4%Est505.631 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,07 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Nordamerika schwach

Daimler Truck-Aktie tiefer: Weniger Fahrzeuge abgesetzt

08.10.25 10:35 Uhr
Daimler Truck-Aktie im Minus: Weniger Fahrzeuge abgesetzt - Absatzeinbruch in Nordamerika

Daimler Truck hat im dritten Quartal nach einem Absatzeinbruch in Nordamerika 15 Prozent weniger Lkw und Busse abgesetzt.

Insgesamt wurden 98.009 Fahrzeuge ausgeliefert - knapp 17.000 weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte.

Das Segment Trucks North America setzte nur noch 30.225 Einheiten ab - gut 19.000 Fahrzeuge oder 39 Prozent weniger als im dritten Quartal 2024. Mercedes-Benz Trucks verkaufte 39.290 Fahrzeuge, das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Trucks Asia und Daimler Buses verzeichneten Verkaufsrückgänge um 8 und 4 Prozent. Die Zahl der verkauften Nutzfahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb kletterte auf 1.833 Einheiten von 666 im Vorjahr.

Die Daimler Truck-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 2,04 Prozent auf 34,58 Euro nach.

DJG/rio/brb

DOW JONES

