DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 9,11 EUR nach oben.

Das Papier von DEUTZ legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 9,11 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,13 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,07 EUR. Bisher wurden heute 45.887 DEUTZ-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 60,02 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,615 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen