DAX23.817 +0,5%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,25 +0,6%Gold3.644 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- Palantir, BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie
Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Blick auf DEUTZ-Kurs

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag im Aufwind

15.09.25 09:29 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 9,82 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,84 EUR 0,08 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 9,82 EUR nach oben. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 9,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.688 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR. 1,32 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 62,91 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,167 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 518,10 Mio. EUR im Vergleich zu 420,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,577 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Spannende Aktie - Deutz steigt ins Drohnengeschäft ein

DEUTZ-Aktie tiefer: Chef betrachtet Erfahrungen als Spitzensportler als Vorteil für Managertätigkeit

DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen