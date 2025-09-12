DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag im Aufwind

Blick auf DEUTZ-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 9,82 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 9,82 EUR nach oben. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 9,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.688 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR. 1,32 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 62,91 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,167 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 518,10 Mio. EUR im Vergleich zu 420,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,577 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

