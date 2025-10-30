DEUTZ Aktie News: DEUTZ fällt am Donnerstagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 8,65 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 8,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,65 EUR. Bei 8,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.950 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 9,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 14,97 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 3,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 55,56 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.

DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte DEUTZ einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,546 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

