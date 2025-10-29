DAX24.267 -0,1%Est505.720 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.017 +2,0%
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Abschlägen

29.10.25 09:22 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 8,71 EUR ab.

Aktien
DEUTZ AG
8,67 EUR -0,05 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 8,71 EUR ab. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,71 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 16.774 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,24 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,90 EUR.

DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,546 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
