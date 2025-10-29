DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 8,56 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 8,56 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,55 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,71 EUR. Bisher wurden heute 166.972 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 9,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 13,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (3,84 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,07 Prozent.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte DEUTZ einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,546 EUR je Aktie belaufen.

