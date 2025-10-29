DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von DEUTZ

So bewegt sich DEUTZ

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 8,59 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 8,59 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 8,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 419.987 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Bei 9,95 EUR markierte der Titel am 08.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,84 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Mit Abgaben von 55,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,90 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie.

