DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Aufschlag

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 34,61 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 34,61 EUR. Bei 34,69 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,19 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 933.152 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.01.2024 auf bis zu 45,67 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 31,94 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,16 EUR am 19.12.2024. Mit einem Kursverlust von 4,19 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,85 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,64 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,16 Prozent auf 20,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

