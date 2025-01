DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag ins Minus

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,09 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 34,09 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 34,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.854 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 45,67 EUR markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 33,95 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,16 EUR am 19.12.2024. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 2,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,85 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,59 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 19,40 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

