DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 36,82 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 36,82 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,65 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 383.966 Stück gehandelt.

Bei 47,03 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,49 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 20,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

