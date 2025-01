DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag stabil

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 34,50 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,50 EUR. Bei 34,50 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 34,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 333.083 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,67 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 3,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,64 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

