DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 33,68 EUR nach.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 33,68 EUR ab. Bei 33,68 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,89 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54.771 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 45,67 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 26,25 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 33,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,54 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,64 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,82 EUR im Jahr 2024 aus.

