DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 41,19 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 41,19 EUR zu. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,22 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 273.772 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). 7,48 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,88 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DHL-Aktie leichter: Verdächtiges Paket in Verteilerzentrum - Mehrere Menschen verletzt