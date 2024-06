DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 38,73 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,73 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,00 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,83 EUR. Bisher wurden heute 203.133 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 17,67 Prozent niedriger. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 7,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,25 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,19 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt am Dienstagmittag

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag im Minus

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter