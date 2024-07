DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 40,42 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 40,42 EUR zu. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,56 EUR. Bei 40,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 659.465 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 14,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,49 EUR angegeben.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 20,25 Mrd. EUR, gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,19 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags in Grün

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag fester

Handel in Europa: Euro STOXX 50 im Aufwind