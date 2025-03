DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 41,53 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 41,53 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,37 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,39 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 111.587 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 20,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,69 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,83 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,70 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,14 EUR je Aktie.

