DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteuert sich am Dienstagmittag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 33,66 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,66 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,91 EUR. Bei 33,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 488.235 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,67 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 26,29 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 33,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 1,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,64 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 05.11.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

