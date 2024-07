DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 40,43 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 40,43 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,53 EUR an. Bei 40,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 205.624 Stück.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,36 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 10,87 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,49 EUR.

Am 07.05.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,25 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,92 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

