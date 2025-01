DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 36,18 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 36,18 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,19 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.158.953 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,67 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 8,71 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 20,59 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,40 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

