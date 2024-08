DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit roter Tendenz

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 37,88 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 37,88 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,86 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 20.354 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,16 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 41,49 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,09 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

