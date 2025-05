DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 38,44 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 38,44 EUR. Bei 38,38 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 638.513 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 15,17 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 24,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,89 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,69 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,06 EUR im Jahr 2025 aus.

