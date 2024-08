DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 37,89 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 37,89 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 37,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 380.899 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 24,12 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,82 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 5,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,49 EUR.

Am 01.08.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,09 Mrd. EUR eingefahren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,96 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

