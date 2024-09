DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 37,79 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 37,79 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,61 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,25 EUR. Zuletzt wechselten 494.433 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 47,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 5,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,14 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,09 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

