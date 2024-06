DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 37,92 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 37,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 236.283 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,63 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 01.08.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

