DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 39,98 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 39,98 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,64 EUR ab. Bei 40,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 279.854 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 17,67 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,88 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,49 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,92 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Am 05.08.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

XETRA-Handel: So performt der DAX aktuell