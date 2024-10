DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 37,68 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 37,68 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 767.936 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 4,94 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,85 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,14 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,71 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone

DAX aktuell: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX

Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags