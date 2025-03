DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 40,96 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 40,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,78 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 41,67 EUR. Bisher wurden heute 797.076 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 33,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 24,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,69 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,35 Prozent auf 22,70 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

