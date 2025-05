DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 38,96 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 38,96 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 317.128 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,53 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,89 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,69 EUR.

Am 30.04.2025 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Deutsche Luftfracht schwächelt - Fraport-Aktie im Plus

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in DHL Group (ex Deutsche Post) vor 3 Jahren inzwischen gelohnt?

DHL-Aktie in Rot: Verdi ruft zu Warnstreik am DHL-Drehkreuz Leipzig auf