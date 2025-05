DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 38,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 38,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,61 EUR. Bei 38,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.105 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gewinne von 14,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 19,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,89 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,69 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 20,81 Mrd. EUR gegenüber 20,25 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

