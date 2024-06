DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 38,26 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 38,26 EUR. Bei 38,36 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.440 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 22,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 36,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,63 EUR aus.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,25 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

