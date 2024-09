DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 39,89 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 39,89 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 356.689 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,20 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 20,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,94 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

Aktienempfehlung DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse