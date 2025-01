DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag kaum bewegt

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 36,10 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 36,10 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,10 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,13 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 39.185 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 44,99 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 9,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,50 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 20,59 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

