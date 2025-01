DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 35,78 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 35,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 35,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 35,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.646 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2024 markierte das Papier bei 44,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 8,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,59 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 19,40 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

