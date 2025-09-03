Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Diageo. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Diageo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 20,37 GBP.

Die Diageo-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 20,37 GBP. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 20,52 GBP zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 20,35 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,38 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 381.108 Diageo-Aktien.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). 31,42 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,97 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Diageo-Aktie bei 23,29 GBP.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

