Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 18,05 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 18,05 GBP zu. Bei 18,06 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,92 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 296.041 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,37 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,10 GBP an.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO