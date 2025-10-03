Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 17,86 GBP abwärts.
Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 17,86 GBP nach. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 17,84 GBP. Bei 17,92 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 47.303 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,93 Prozent. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 2,72 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 23,10 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
