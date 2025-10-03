DAX24.446 +0,1%Est505.656 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1731 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.862 +0,1%
Blick auf Diageo-Kurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag auf rotem Terrain

03.10.25 09:27 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 17,86 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 17,86 GBP nach. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 17,84 GBP. Bei 17,92 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 47.303 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,93 Prozent. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 2,72 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 23,10 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

