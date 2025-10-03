Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Kaum Ausschläge verzeichnete die Diageo-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 17,95 GBP.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Diageo-Aktie im London-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 17,95 GBP. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,06 GBP an. In der Spitze büßte die Diageo-Aktie bis auf 17,84 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,92 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 949.827 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 49,14 Prozent wieder erreichen. Bei 17,37 GBP erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,10 GBP je Diageo-Aktie an.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Diageo-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
